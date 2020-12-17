Сезон Формули-1 у 2020 році закінчився. І вже тривають підготовки до нового сезону. Серед них і підписання угод з трасами на проведення етапів.

У 2021 році в Формулі-1 запланували провести одразу 23 етапи. Розпочати планують 21 березня в Австралії, а закінчити 5 грудня в Абу-Дабі. Та не всі місця етапів ще відомі.

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Однак точно відомо, що 21-й етап відбудеться у Бразилії. Його прийме відомий автодром "Інтерлагос". Гран-прі заплановано на 14 листопада. Керівництво Формули-1 підписало угоду з автодромом до 2025 року.

Тож поки невизначеними залишаються два етапи – четвертий та п'ятий. Однак тут варто зауважити, що п'ятий етап Формули-1 запланований в Іспанії на 9 травня, однак сторони ще не підписали угоду. Натомість де відбудеться четвертий етап – поки невідомо. На сайті Формули-1 вказана лише його дата – 25 квітня.

Щодо "Інтерлагос", то траса і до цього була представлена у календарі Формули-1. Однак у 2020 році гонки там не відбулися через пандемію коронавірусу.