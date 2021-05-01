Тройку лучших замкнул Макс Ферстаппен из Red Bull. Ферстаппен показал самое быстрое время в третьем сегменте, но оно было аннулировано из-за нарушения границ трассы.

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Нельзя позитивно не сказать о Себастьяне Феттеле, который впервые с гран-при Великобритании в прошлом году вышел в третью часть квалификации.

Таким образом, Боттас завоевал 17 поул в карьере и первый с прошлогоднего гран-при Сахиры, и отсрочил исторические достижения Хэмилтона как минимум на неделю, ведь британец боролся за свой 100 поул в Формуле-1.

Результаты квалификации гран-при Португалии