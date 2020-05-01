Уикенд аварий

В 1994 году трехкратный чемпион мира Сенна перешел в Williams – ведущую в то время команду в пелотоне. Гран-при Сан-Марино было только третьей гонкой для Сенны у Williams. Он выиграл поул, что позволяло думать о победе.

Читайте также Умер легендарный пилот Формулы-1

В течение гоночного уикенда произошло несколько страшных событий. В пятницу во время свободных заездов в серьёзную аварию попал Рубенс Баррикелло. Он сломал нос и ребро, оказался в больнице и не смог из-за этого принять участие в гонках.

По информации СМИ, Сенна посетил Баррикелло в больнице несмотря на запрет. Айртону пришлось перелезать через стену.

В субботу, во время квалификации погиб австрийский гонщик Роланд Ратценбергер. Его болид вылетел с трассы в скоростном вираже "Вильнев" на скорости около 340 километров в час и ударился левой стороной в железный ограничитель.

Эта смерть стала первой в Формуле-1 за 12 лет.



Айртон Сенна / Фото circusf1.com

Как погиб Сенна

В начале воскресной гонки на первом повороте столкнулись Педро Лами и Джей Джей Лехто. Разлетевшимися обломками ранили троих зрителей.

На трассу выпустили автомобиль безопасности, чтобы скорость движения болидов снизилась и можно было убрать обломки.

Гонщики ехали за машиной безопасности до 6-го круга. На седьмом круге, втором после ухода машины безопасности рестарта гонки, машина Сенны сорвалась с трассы на повороте "Тамбурелло" и на огромной скорости врезалась в бетонную стену.

Согласно показателям телеметрии, в момент срыва скорость болида была около 310 километров в час, после этого Сенна успел затормозить и замедлить болид. На момент удара в стену скорость составляла примерно 218 километров в час.

После аварии Сенна оставался неподвижным в кокпите, гонку остановили и к месту аварии прибыли медики. Айртона достали из обломков машины и на вертолете доставили в госпиталь, подключив к аппарату искусственного дыхания.

После обследования стало ясно, что мозг Сенны мертв, и шансов на его выход из комы не осталось.

Как выяснилось позже, при столкновении оторвалось правое переднее колесо вместе с куском подвески и ударило Сенну по голове, при этом металлическая часть подвески пробила шлем и нанесла черепно-мозговую травму, несовместимую с жизнью.

После того, как Сенну увезли в больницу, гонки возобновились, и в них победил Михаэль Шумахер.

Версии о причинах аварии обсуждаются до сих пор.

Видео трагической аварии Сенны