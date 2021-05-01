Трійку найкращих замкнув Макс Ферстаппен з Red Bull. Ферстаппен показав найшвидший час в третьому сегменті, але він було анульований через порушення кордонів траси.

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Не можна позитивно не сказати про Себастьяна Феттеля, який вперше з гран-прі Великобританії минулого року вийшов в третю частину кваліфікації.

Таким чином, Боттас завоював 17 поул у кар'єрі і перший з торішнього гран-прі Сахіри, і відстрочив історичні досягнення Хемілтона як мінімум на тиждень, адже британець боровся за свій 100 поул у Формулі-1.

Результати кваліфікації гран-прі Португалії