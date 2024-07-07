У сезоні Формули-1 2024 року завершилась перша половина етапів. У британському Сільверстоуні фінішував 12-ий з 24-х гран-прі цього сезону.
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Довгоочікуваний успіх Гемілтона
Під час кваліфікації лідерство захопило тріо британців Расселл, Гемілтон та Норріс. У свою чергу чинний чемпіон та лідер поточного сезону Ферстаппен стартував четвертим.
Сама ж гонка видалась трохи хаотичною через рясний дощ. Переможець кваліфікації Расселл взагалі не доїхав до фінішу. А от його партнер по Мерседесу Льюїс Гемілтон зміг здобути перемогу.
Британцю вдалось випередити Ферстаппена менш ніж на 1,5 секунди. Третім фінішував пілот Макларена Норріс, який опинився у 7,5 секундах позаду земляка з Мерседеса.
Результати гран-прі Великої Британії-2024:
- Льюїс Гемілтон (Мерседес)
- Макс Ферстаппен (Ред Булл) +1,465
- Лендо Норріс (Макларен) +7,547
- Оскар Піастрі (Макларен) +12,429
- Карлос Сайнс (Феррарі) +47,318
- Ніко Хюлькенберг (Хаас) +55,722
- Ленс Стролл (Астон Мартін) +56,569
- Фернандо Алонсо (Астон Мартін) +1:03,577
- Александер Албон (Вільямс) +1:08,387
- Юкі Цунода (РБ) +1:19,303
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Для Льюїса Гемілтона це перша перемога на гран-прі за майже три роки. Востаннє британець здобував перемогу на етапі у Саудівській Аравії, який пройшов у листопаді 2021 року.
Втім у турнірній таблиці поточного сезону продовжує впевнено лідирувати Макс Ферстаппен. Чемпіон трьох останніх сезонів випереджає найближчого переслідувача Лендо Норріса аж на 84 бали. Наступний етап Формули-1 пройде 21 липня в Угорщині.
Турнірна таблиці сезону-2024:
- Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 255
- Лендо Норріс (Макларен) – 171
- Шарль Леклер (Феррарі) – 150
- Карлос Сайнс (Феррарі) – 146
- Оскар Піастрі (Макларен) – 124
- Серхіо Перес (Ред Булл) – 118
- Джордж Расселл (Мерседес) – 111
- Льюїс Гемілтон (Мерседес) – 110
- Фернандо Алонсо (Астон Мартін) – 45
- Ленс Стролл (Астон Мартін) – 23