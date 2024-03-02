В Формуле-1 стартовал новый сезон, уже 75-й подряд в истории. Первый этап в 2024 году принял автодром "Сахир" в Бахрейне, пишет 24 канал.
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Ферстаппен снова на голову выше
Последние три чемпионата выиграл пилот Ред Булл Макс Ферстаппен. В прошлом же сезоне голландец уничтожил соперников, выиграв почти все гран-при.
Продолжил свою доминацию гонщик Ред Булл и в этом сезоне. Ферстаппен стал победителем квалификации, а во время гонки уничтожил всех оппонентов. Голландец привез более 20-ти секунд своему ближайшему преследователю.
Им стал партнер Макса по Ред Булл Серхио Перес, мексиканец вырвал вторую строчку у пилота Феррари Карлоса Сайнса. А вот другой пилот итальянской команды Шарль Леклер хоть и занял четвертое место, провел неудачную гонку и не имел шансов на подиум.
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Среди опытных пилотов следует отметить попадание в очки Льюиса Хэмилтона (7 место) и Фернандо Алонсо (9 место) К слову, все 20 пилотов доехали до финиша всю дистанцию. Следующая гонка сезона состоится уже через неделю, 9 марта, в Саудовской Аравии (Джидда).
Результаты гран-при Бахрейна:
- Макс Ферстаппен (Ред Булл)
- Серхио Перес (Ред Булл) +22,4
- Карлос Сайнс (Феррари) +25,1
- Шарль Леклер (Феррари) +39,6
- Джордж Расселл (Мерседес) +46,7
- Лэндо Норрис (Макларен) +48,4
- Льюис Хэмилтон (Мерселес) +50,3
- Оскар Пиастри (Макларен) +56,0
- Фернандо Алонсо (Астон Мартин) +1:14,8
- Лэнс Стролл (Астон Мартин) +1:33,2