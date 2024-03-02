У Формулі-1 стартував новий сезон, вже 75-ий поспіль в історії. Перший етап у 2024 році прийняв автодром "Сахір" у Бахрейні, пише 24 канал.

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Ферстаппен знову на голову вище

Останні три чемпіонати виграв пілот Ред Булл Макс Ферстаппен. Минулого ж сезону нідерландець знищив суперників, вигравши майже всі гран-прі.

Продовжив свою домінацію гонщик Ред Булл і цього сезону. Ферстаппен став переможцем кваліфікації, а під час гонки знищив всіх опонентів. Нідерландець привіз більше 20-ти секунд своєму найближчому переслідувачу.

Ним став партнер Макса по Ред Булл Серхіо Перес, мексиканець вирвав другу сходинку у пілота Феррарі Карлоса Сайнса. А ось інший пілот італійської команди Шарль Леклер хоч і зайняв четверте місце, провів невдалу гонку та не мав шансів на подіум.

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Серед досвідчених пілотів слід відзначити потрапляння в очки Льюїса Гемілтона (7 місце) та Фернандо Алонсо (9 місце) До слова, всі 20 пілотів доїхали до фінішу всю дистанцію. Наступна гонка сезону відбудеться вже за тиждень, 9 березня, у Саудівській Аравії (Джидда).

Результати гран-прі Бахрейна: