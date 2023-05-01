Ред Булл наращивает отрыв: турнирное положение Формулы-1 после гран-при Азербайджана
Серхио Перес провел очень успешный этап в Баку, выиграв спринт и гонку. Впрочем, мексиканец остался вторым в общем зачете, уступая Максу Ферстаппену шесть баллов.
После перерыва почти в месяц возобновился сезон в Формуле-1. В воскресенье, 30 апреля, прошел первый уличный гран-при сезона в Баку (Азербайджан), пишет 24 канал.
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Впервые в этом году поул достался не пилоту Ред Буллу. С первой строчки стартовал гонщик Феррари Шарль Леклер. Впрочем, во время самой гонки представители австрийской команды взяли реванш.
Сначала Серхио Перес выиграл спринт. А позже мексиканец стал победителем и самого гран-при Азербайджана. Он смог на 2,1 секунды опередить действующего чемпиона и партнера по команде Макса Ферстаппена. А вот Леклер удовлетворился третьей позицией.
Результаты гран-при Азербайджана:
- Серхио Перес (Ред Булл)
- Макс Ферстаппен (Ред Булл) +2,1
- Шарль Леклер (Феррари) +21,2
- Фернандо Алонсо (Астон Мартин) +22,0
- Карлос Сайнс (Феррари) +45,4
- Льюис Хэмилтон (Мерседес) +46,1
- Лэнс Стролл (Астон Мартин) +51,6
- Джордж Расселл (Мерседес) +1:14,2
- Лэндо Норрис (Макларен) +1:20,3
- Юки Цунода (Альфа Таури) +1:23,8
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Таким образом, после четырех этапов пилоты Ред Булл еще больше нарастили отрыв от преследователей. Лидером является Макс Ферстаппен, который в этом сезоне не опускался ниже второго места.
Серхио Перес расположился в шести баллах позади. Топ-тройку замыкает двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо из Астона Мартина. Его отставание от Ферстаппена составляет 33 балла.
Индивидуальный зачет:
- Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 93
- Серхио Перес (Ред Булл) – 87
- Фернандо Алонсо (Астон Мартин) – 60
- Льюис Хэмилтон (Мерседес) – 48
- Карлос Сайнс (Феррари) – 34
- Шарль Леклер (Феррари) – 28
- Джордж Расселл (Мерседес) – 28
- Лэнс Стролл (Астон Мартин) – 27
- Лэндо Норрис (Макларен) – 10
- Нико Хюлькенберг (Хаас) – 6