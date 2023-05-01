Ред Булл наращивает отрыв: турнирное положение Формулы-1 после гран-при Азербайджана

Серхио Перес провел очень успешный этап в Баку, выиграв спринт и гонку. Впрочем, мексиканец остался вторым в общем зачете, уступая Максу Ферстаппену шесть баллов.

После перерыва почти в месяц возобновился сезон в Формуле-1. В воскресенье, 30 апреля, прошел первый уличный гран-при сезона в Баку (Азербайджан), пишет 24 канал.

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Впервые в этом году поул достался не пилоту Ред Буллу. С первой строчки стартовал гонщик Феррари Шарль Леклер. Впрочем, во время самой гонки представители австрийской команды взяли реванш.

Сначала Серхио Перес выиграл спринт. А позже мексиканец стал победителем и самого гран-при Азербайджана. Он смог на 2,1 секунды опередить действующего чемпиона и партнера по команде Макса Ферстаппена. А вот Леклер удовлетворился третьей позицией.

Результаты гран-при Азербайджана:

Серхио Перес (Ред Булл) Макс Ферстаппен (Ред Булл) +2,1 Шарль Леклер (Феррари) +21,2 Фернандо Алонсо (Астон Мартин) +22,0 Карлос Сайнс (Феррари) +45,4 Льюис Хэмилтон (Мерседес) +46,1 Лэнс Стролл (Астон Мартин) +51,6 Джордж Расселл (Мерседес) +1:14,2 Лэндо Норрис (Макларен) +1:20,3 Юки Цунода (Альфа Таури) +1:23,8

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Таким образом, после четырех этапов пилоты Ред Булл еще больше нарастили отрыв от преследователей. Лидером является Макс Ферстаппен, который в этом сезоне не опускался ниже второго места.

Серхио Перес расположился в шести баллах позади. Топ-тройку замыкает двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо из Астона Мартина. Его отставание от Ферстаппена составляет 33 балла.

Индивидуальный зачет:

Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 93 Серхио Перес (Ред Булл) – 87 Фернандо Алонсо (Астон Мартин) – 60 Льюис Хэмилтон (Мерседес) – 48 Карлос Сайнс (Феррари) – 34 Шарль Леклер (Феррари) – 28 Джордж Расселл (Мерседес) – 28 Лэнс Стролл (Астон Мартин) – 27 Лэндо Норрис (Макларен) – 10 Нико Хюлькенберг (Хаас) – 6

Стоит знать. Следующий гран-при Формулы-1 пройдет уже через неделю, 7 июня. Это будет дебютный этап в Майами, который станет вторым уличным подряд.