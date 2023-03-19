Ред Булл не остановить: Перес выиграл Гран-при Саудовской Аравии, Ферстаппен взлетел на 13 позиций

Австрийская команда продолжает доминировать в Формуле-1. Мексиканский пилот Серхио Перес выиграл квалификацию и гонку в Джидде, тогда как действующий чемпион мира совершил большой прорыв.

В Саудовской Аравии подошел к концу второй этап Формулы-1. Две недели назад у Бахрейна не было равных пилотам Ред Булл, а победу одержал действующий чемпион Макс Ферстаппен, пишет 24 канал.

По теме Календарь гонки Формулы-1, составы команд и главные фавориты сезона-2023

На трассе у Джидди у австрийской команды могли возникнуть проблемы. Серхио Перес смог выиграть квалификацию, а вот Ферстаппен сошел уже во втором сегменте из-за технических проблем.

Голландец стартовал с 15 места, но это не помешало ему совершить большой прорыв. Макс вышел на вторую строчку, но догнать партнера по команде не смог. Впрочем, самый быстрый круг смог показать как раз Ферстаппен.

А вот Феррари снова разочаровал. Леклер стартовал вторым, а Сайнс – пятым, но в итоге они финишировали на 6-7 местах. В то же время опытный пилот Астон Мартин Фернандо Алонсо второй раз подряд занял третье место.

Впрочем, по окончании Гран-при испанец был наказан 10 секундами штрафа, поэтому откатился на четвертую строчку. На подиум же забрался Джордж Расселл из Мерседеса.

Результаты Гран-при Саудовской Аравии:

Серхио Перес (Ред Булл) – 1:21:14,9 Макс Ферстаппен (Ред Булл) + 5,3 Джордж Расселл (Мерседес) + 25,8 Фернандо Алонсо (Астон Мартин) + 20,7 (+10,0 штраф) Льюис Хэмилтон (Мерседес) + 31,0 Карлос Сайнс (Феррари) + 35,8 Шарль Леклер (Феррари) + 43,1 Эстебан Окон (Альпин) + 52,8 Пьер Гасли (Альпин) + 54,7 Кевин Магнуссен (Хаас) + 1:04,8

Достойно внимания Бизнес as usual: как российские олигархи покупают детям места в командах Формулы-1

В общем зачете пилотов на верхушке образовалось почти двоевластие. В прошлом Гран-при Ферстаппен был первым, а Перес вторым. Впрочем, самый быстрый круг Макса в Саудовской Аравии позволил ему опередить партнера по команде на один балл.

Общий зачет пилотов:

Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 44 Серхио Перес (Ред Булл) – 43 Фернандо Алонсо (Астон Мартин) – 27 Джордж Расселл (Мерседес) – 21 Карлос Сайнс (Феррари) – 20 Льюис Хэмилтон (Мерседес) – 20 Лэнс Стролл (Астон Мартин) – 8 Шарль Леклер (Феррари) – 6 Пьер Гасли (Альпин) – 4 Эстебан Окон (Альпин) – 4 Валттери Боттас (Альфа Ромео) – 4

. Следующий Гран-при состоится через две недели, 2 апреля. Пройдет он в Австралии на автодроме Альберт-парк в Мельбурне В прошлом сезоне на этом этапе торжествовал пилот Феррари Шарль Леклер.