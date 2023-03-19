У Саудівській Аравії добіг кінця другий етап Формули-1. Два тижні тому у Бахрейні не було рівних пілотам Ред Булл, а перемогу здобув чинний чемпіон Макс Ферстаппен, пише 24 канал.

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На трасі у Джидді у австрійської команди могли виникнути проблеми. Серхіо Перес зміг виграти кваліфікацію, а от Ферстаппен зійшов вже у другому сегменті через технічні проблеми.

Голандець стартував аж з 15 місця, але це не завадило йому зробити великий прорив. Макс вийшов на другу сходинку, але наздогнати партнера по команді не зміг. Втім найшвидше коло зміг показати як раз Ферстаппен.

А ось Феррарі знов розчарував. Леклер стартував другим, а Сайнс – п'ятим, але у підсумку вони фінішували на 6-7 місцях. Натомість досвідчений пілот Астон Мартін Фернандо Алонсо вдруге поспіль посів третю сходинку.

Втім по закінченню Гран-прі іспанець був покараний 10-ма секундами штрафу, тому відкотився на четверту сходинку. На подіум же забрався Джордж Расселл з Мерседеса.

Результати Гран-прі Саудівської Аравії:

Серхіо Перес (Ред Булл) – 1:21:14,9 Макс Ферстаппен (Ред Булл) +5,3 Джордж Расселл (Мерседес) +25,8 Фернандо Алонсо (Астон Мартін) +20,7 (+10,0 штраф) Льюїс Хемілтон (Мерседес) +31,0 Карлос Сайнс (Феррарі) +35,8 Шарль Леклер (Феррарі) +43,1 Естебан Окон (Альпін) +52,8 П'єр Гаслі (Альпін) +54,7 Кевін Магнуссен (Хаас) +1:04,8

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У загальному заліку пілотів на верхівці утворилось майже двовладдя. Минулого Гран-прі Ферстаппен був першим, а Перес другим. Втім найшвидше коло Макса у Саудівській Аравії дозволило йому випередити партнера по команді на один бал.

Загальний залік пілотів:

Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 44 Серхіо Перес (Ред Булл) – 43 Фернандо Алонсо (Астон Мартін) – 27 Джордж Расселл (Мерседес) – 21 Карлос Сайнс (Феррарі) – 20 Льюїс Хемілтон (Мерседес) – 20 Ленс Стролл (Астон Мартін) – 8 Шарль Леклер (Феррарі) – 6 П'єр Гаслі (Альпін) – 4 Естебан Окон (Альпін) – 4 Валттері Боттас (Альфа Ромео) – 4

Цікаво знати. Наступний Гран-прі відбудеться за два тижні, 2 квітня. Пройде він в Австралії на автодромі Альберт-парк у Мельбурні Минулого сезону на цьому етапі тріумфував пілот Феррарі Шарль Леклер.