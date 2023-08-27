Побил рекорд Феттеля: невероятный Макс Ферстаппен выиграл девятый гран-при подряд Формулы-1

27 августа 2023, 23:04
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Пилот Ред Булл столкнулся с проблемами из-за ливня и раннего питстопа. Впрочем, гонщик вернул себе лидерство и стал победителем домашнего этапа в Нидерландах.

Сезон Формулы-1 возобновился после почти месячной паузы. 13-й этап "королевской гонки" прошел в Нидерландах на автодроме "Зандворт", пишет 24 канал.

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Трек был домашним для действующего чемпиона и фаворита этого сезона Макса Ферстаппена. Нидерландец до этого выиграл 10 из 12 этапов, а в "Зандворте" выиграл поул.

Начало показалось не слишком удачным для Макса, пришлось рано заезжать на питлейн из-за осадков. Впрочем, два выезда машины позволили Ферстаппену вернуться на первую ступеньку.

В финальном отрезке борьбу пилота Ред Булл навязал опытный Фернандо Алонсо, но в конце концов проиграл нидерландцу 3,7 секунды. Третьим же неожиданно завершил Пьер Гасли из команды Альпин. Для француза это всего четвертый подиум в карьере и первый – в этом сезоне.

Результаты гран-при Нидерландов:

  1. Макс Ферстаппен (Ред Булл)
  2. Фернандо Алонсо (Астон Мартин) +3,7
  3. Пьер Гасли (Альпин) +7,0
  4. Серхио Перес (Ред Булл) +10,0
  5. Карлос Сайнс (Феррари) +12,5
  6. Льюис Хэмилтон (Мерседес) +13,2
  7. Лэндо Норрис (Макларен) +13,2
  8. Алекс Албон (Уильямс) +15,1
  9. Оскар Пиастри (Макларен) +16,5
  10. Эстебан Окон (Альпин) +18,3

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Победа на гран-при Нидерландов стала для Ферстаппена девятью подряд. По этому показателю Макс догнал рекордсмена Себастьяна Феттеля, который аналогичное количество этапов выиграл в 2013-м.

Уже через неделю на этапе в итальянской Монке пилот Ред Булл может стать единоличным лидером по этому показателю. Что интересно, все 13 гран-при в этом сезоне выигрывали гонщики австрийской команды – 11 взял Ферстаппен и еще два Переса.

Общий зачет Формулы-1 в сезоне-2023:

  1. Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 339
  2. Серхио Перес (Ред Булл) – 201
  3. Фернандо Алонсо (Астон Мартин) – 168
  4. Льюис Хэмилтон (Мерседес) – 156
  5. Карлос Сайнс (Феррари) – 102
  6. Шарль Леклер (Феррари) – 99
  7. Джордж Расселл (Мерседес) – 99
  8. Лэндо Норрис (Макларен) – 75
  9. Лэнс Стролл (Астон Мартин) – 47
  10. Пьер Гасли (Альпин) – 37
Автор: Анатолій Дерека