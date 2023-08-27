Побил рекорд Феттеля: невероятный Макс Ферстаппен выиграл девятый гран-при подряд Формулы-1
Пилот Ред Булл столкнулся с проблемами из-за ливня и раннего питстопа. Впрочем, гонщик вернул себе лидерство и стал победителем домашнего этапа в Нидерландах.
Сезон Формулы-1 возобновился после почти месячной паузы. 13-й этап "королевской гонки" прошел в Нидерландах на автодроме "Зандворт", пишет 24 канал.
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Трек был домашним для действующего чемпиона и фаворита этого сезона Макса Ферстаппена. Нидерландец до этого выиграл 10 из 12 этапов, а в "Зандворте" выиграл поул.
Начало показалось не слишком удачным для Макса, пришлось рано заезжать на питлейн из-за осадков. Впрочем, два выезда машины позволили Ферстаппену вернуться на первую ступеньку.
В финальном отрезке борьбу пилота Ред Булл навязал опытный Фернандо Алонсо, но в конце концов проиграл нидерландцу 3,7 секунды. Третьим же неожиданно завершил Пьер Гасли из команды Альпин. Для француза это всего четвертый подиум в карьере и первый – в этом сезоне.
Результаты гран-при Нидерландов:
- Макс Ферстаппен (Ред Булл)
- Фернандо Алонсо (Астон Мартин) +3,7
- Пьер Гасли (Альпин) +7,0
- Серхио Перес (Ред Булл) +10,0
- Карлос Сайнс (Феррари) +12,5
- Льюис Хэмилтон (Мерседес) +13,2
- Лэндо Норрис (Макларен) +13,2
- Алекс Албон (Уильямс) +15,1
- Оскар Пиастри (Макларен) +16,5
- Эстебан Окон (Альпин) +18,3
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Победа на гран-при Нидерландов стала для Ферстаппена девятью подряд. По этому показателю Макс догнал рекордсмена Себастьяна Феттеля, который аналогичное количество этапов выиграл в 2013-м.
Уже через неделю на этапе в итальянской Монке пилот Ред Булл может стать единоличным лидером по этому показателю. Что интересно, все 13 гран-при в этом сезоне выигрывали гонщики австрийской команды – 11 взял Ферстаппен и еще два Переса.
Общий зачет Формулы-1 в сезоне-2023:
- Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 339
- Серхио Перес (Ред Булл) – 201
- Фернандо Алонсо (Астон Мартин) – 168
- Льюис Хэмилтон (Мерседес) – 156
- Карлос Сайнс (Феррари) – 102
- Шарль Леклер (Феррари) – 99
- Джордж Расселл (Мерседес) – 99
- Лэндо Норрис (Макларен) – 75
- Лэнс Стролл (Астон Мартин) – 47
- Пьер Гасли (Альпин) – 37