Сезон Формулы-1 возобновился после почти месячной паузы. 13-й этап "королевской гонки" прошел в Нидерландах на автодроме "Зандворт", пишет 24 канал.

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Трек был домашним для действующего чемпиона и фаворита этого сезона Макса Ферстаппена. Нидерландец до этого выиграл 10 из 12 этапов, а в "Зандворте" выиграл поул.

Начало показалось не слишком удачным для Макса, пришлось рано заезжать на питлейн из-за осадков. Впрочем, два выезда машины позволили Ферстаппену вернуться на первую ступеньку.

В финальном отрезке борьбу пилота Ред Булл навязал опытный Фернандо Алонсо, но в конце концов проиграл нидерландцу 3,7 секунды. Третьим же неожиданно завершил Пьер Гасли из команды Альпин. Для француза это всего четвертый подиум в карьере и первый – в этом сезоне.

Результаты гран-при Нидерландов:

Макс Ферстаппен (Ред Булл) Фернандо Алонсо (Астон Мартин) +3,7 Пьер Гасли (Альпин) +7,0 Серхио Перес (Ред Булл) +10,0 Карлос Сайнс (Феррари) +12,5 Льюис Хэмилтон (Мерседес) +13,2 Лэндо Норрис (Макларен) +13,2 Алекс Албон (Уильямс) +15,1 Оскар Пиастри (Макларен) +16,5 Эстебан Окон (Альпин) +18,3

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Победа на гран-при Нидерландов стала для Ферстаппена девятью подряд. По этому показателю Макс догнал рекордсмена Себастьяна Феттеля, который аналогичное количество этапов выиграл в 2013-м.

Уже через неделю на этапе в итальянской Монке пилот Ред Булл может стать единоличным лидером по этому показателю. Что интересно, все 13 гран-при в этом сезоне выигрывали гонщики австрийской команды – 11 взял Ферстаппен и еще два Переса.

Общий зачет Формулы-1 в сезоне-2023: