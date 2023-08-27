Сезон Формули-1 відновився після майже місячної паузи. 13-ий етап "королівських перегонів" пройшов у Нідерландах на автодромі "Зандворт", пише 24 канал.
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Трек був домашнім для чинного чемпіона та фаворита цього сезону Макса Ферстаппена. Нідерландець до цього виграв 10 з 12-ти етапів, а у "Зандворті" виграв поул.
Початок видався не надто вдалим для Макса, довелось рано заїжджати на пітлейн через опади. Втім два виїзди машини дозволили Ферстаппену повернутись на першу сходинку.
У фінальному відрізку боротьбу пілоту Ред Булл нав'язав досвідчений Фернандо Алонсо, але зрештою програв нідерландцю 3,7 секунди. Третім же несподівано завершив П'єр Гаслі з команди Альпін. Для француза це всього четвертий подіум в кар'єрі та перший – цього сезону.
Результати гран-прі Нідерландів:
- Макс Ферстаппен (Ред Булл)
- Фернандо Алонсо (Астон Мартін) +3,7
- П'єр Гаслі (Альпін) +7,0
- Серхіо Перес (Ред Булл) +10,0
- Карлос Сайнс (Феррарі) +12,5
- Льюїс Хемілтон (Мерседес) +13,2
- Лендо Норріс (Макларен) +13,2
- Алекс Албон (Вільямс) +15,1
- Оскар Піастрі (Макларен) +16,5
- Естебан Окон (Альпін) +18,3
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Перемога на гран-прі Нідерландів стала для Ферстаппена аж дев'ятою поспіль. За цим показником Макс наздогнав рекордсмена Себастьяна Феттеля, який аналогічну кількість етапів поспіль виграв у 2013-му.
Вже за тиждень на етапі в італійській Монці пілот Ред Булл може стати одноосібним лідером по цьому показнику. Що цікаво, всі 13 гран-прі цього сезону вигравали гонщики австрійської команди – 11 взяв Ферстаппен і ще два Перес.
Загальний залік Формули-1 у сезоні-2023:
- Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 339
- Серхіо Перес (Ред Булл) – 201
- Фернандо Алонсо (Астон Мартін) – 168
- Льюїс Хемілтон (Мерседес) – 156
- Карлос Сайнс (Феррарі) – 102
- Шарль Леклер (Феррарі) – 99
- Джордж Расселл (Мерседес) – 99
- Лендо Норріс (Макларен) – 75
- Ленс Стролл (Астон Мартін) – 47
- П'єр Гаслі (Альпін) – 37