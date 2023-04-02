Ред Булл ушел в отрыв: Ферстаппен впервые выиграл Гран-при Австралии
В Мельбурне состоялся третий этап чемпионата Формулы-1 сезона 2023 года. Очередную победу одержал пилот Ред Булла Макс Ферстаппен.
В австралийском Мельбурне завершился третий этап Формулы-1. Австрийская команда Ред Булл продолжает доминировать в нынешнем сезоне.
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На старте гонки состоялась первая неожиданность – пилоты Мерседеса Рассел и Хэмилтон обошли выигравшего квалификацию Ферстаппена. Впрочем, на этом сюрпризы не окончились. Победитель гонки Шарль Леклер вылетел с трассы, став единственным гонщиком, который не завершил первый круг.
Вскоре на трассе появились красные флаги. Гонку пришлось остановить из-за аварии Алекса Албона. После восстановления лидерство захватил Льюс Хэмилтон, а вот Рассела постигла неудача – у пилота Мерседес неожиданно загорелся двигатель на болиде. На 12-м круге Ферстаппену удалось опередить британца.
На 56-м круге гонку пришлось снова останавливать. В результате столкновения со стеной у болида Кевина Магнуссена (Хаас) отвалилось колесо. Однако это не последняя остановка. После массовой аварии из гонки выбыли четыре пилота: Пьера Гасли и Эстебана Окона из Альпин, Ника Де Вриса из Альфа Таури и Логана Сарджента из Уильямс.
В итоге Ферстаппен одержал вторую победу подряд в сезоне-2023. Топ-3 замкнули Льюис Хэмилтон и Фернандо Алонсо. Следует отметить, что Ферстаппен впервые выиграл Гран-при Австралии.
Результат Гран-при Австралии
- 1. Макс Ферстаппен (Ред Булл)
- 2. Льюис Хэмилтон (Мерседес) +0.179 секунды
- 3. Фернандо Алонсо (Астон Мартин) +0.769
- 4. Лэнс Стролл (Астон Мартин) +3.082
- 5. Серхио Перес (Ред Булл) +3.320
- 6. Ландо Норрис (Макларен) +3.701
- 7. Нико Хюлькенберг (Хаас) +4.939
- 8. Оскар Пиастри (Макларен) +5.382
- 9. Чжоу Гуанью (Альфа Ромео) +5.713
- 10. Юки Цунода (Альфа Таури) +6.052
В Кубке конструкторов Ред Булл уверенно лидирует – 123 очка. На втором месте Астон Мартин – 65, а замыкает тройку Мерседес – 56.
Положение команд в Кубке конструкторов-2023 / twitter.com/F1