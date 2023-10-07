В сезоне-2023 в Формуле-1 близится концовка. Впрочем, уже за шесть этапов до завершения кампании стал известен досрочный чемпион мира, пишет 24 канал.

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Современный король Формулы-1

В этом сезоне в "королевской гонке" и не пахло интригой за первое место. Пилот Ред Булл Макс Ферстаппен уже де-юре гарантировал себе звание чемпиона.

Нидерландский гонщик выиграл аж 13 из 16 гран-при, еще дважды становился вторым. Официально стать чемпионом Макс должен был на этапе в Катаре уже во время субботнего спринта.

Для этого ему было достаточно попасть в топ-6 или дождаться провала от преследователя и партнера по команде Серхио Переса. В итоге сошлись оба условия.

Мексиканец вообще сошел с трассы во время спринта, тем самым сразу сделав Ферстаппена чемпионом. Сам же нидерландец завершил спринт вторым позади Оскара Пиастри из Макларена.

Среди лучших в истории

Для 26-летнего Макса это уже третий титул в Формуле-1. В прошлом он заработал в 2021 и 2022 годах, то есть нидерландца можно назвать гегемоном современности в "королевской гонке". По количеству чемпионств Ферстаппен догнал пятерых пилотов::

  • Джек Бребхэм (1959, 1960, 1966)
  • Джеки Стюарт (1969, 1971, 1973)
  • Ники Лауда (1975, 1977, 1984)
  • Нельсон Пике (1981, 1983, 1987)
  • Айртон Сенна (1988, 1990, 1991)

Больше титулов имеют только пятеро – Ален Прост и Себастьян Феттель (по 4), Хуан Мануэль Фанхио (5), Льюис Хэмилтон и Михаэль Шумахер (по 7). Топ-10 пилотов этого сезона сейчас выглядит так:

  1. Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 407
  2. Серхио Перес (Ред Булл) – 223
  3. Льюис Хэмилтон (Мерседес) – 194
  4. Фернандо Алонсо (Астон Мартин) – 174
  5. Карлос Сайнс (Феррари) – 153
  6. Шарль Леклер (Феррари) – 137
  7. Ландо Норрис (Макларен) – 121
  8. Джордж Расселл (Мерседес) – 120
  9. Оскар Пиастри (Макларен) – 65
  10. Лэнс Стролл (Астон Мартин) – 47