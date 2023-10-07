В сезоне-2023 в Формуле-1 близится концовка. Впрочем, уже за шесть этапов до завершения кампании стал известен досрочный чемпион мира, пишет 24 канал.
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Современный король Формулы-1
В этом сезоне в "королевской гонке" и не пахло интригой за первое место. Пилот Ред Булл Макс Ферстаппен уже де-юре гарантировал себе звание чемпиона.
Нидерландский гонщик выиграл аж 13 из 16 гран-при, еще дважды становился вторым. Официально стать чемпионом Макс должен был на этапе в Катаре уже во время субботнего спринта.
Для этого ему было достаточно попасть в топ-6 или дождаться провала от преследователя и партнера по команде Серхио Переса. В итоге сошлись оба условия.
Мексиканец вообще сошел с трассы во время спринта, тем самым сразу сделав Ферстаппена чемпионом. Сам же нидерландец завершил спринт вторым позади Оскара Пиастри из Макларена.
Среди лучших в истории
Для 26-летнего Макса это уже третий титул в Формуле-1. В прошлом он заработал в 2021 и 2022 годах, то есть нидерландца можно назвать гегемоном современности в "королевской гонке". По количеству чемпионств Ферстаппен догнал пятерых пилотов::
- Джек Бребхэм (1959, 1960, 1966)
- Джеки Стюарт (1969, 1971, 1973)
- Ники Лауда (1975, 1977, 1984)
- Нельсон Пике (1981, 1983, 1987)
- Айртон Сенна (1988, 1990, 1991)
Больше титулов имеют только пятеро – Ален Прост и Себастьян Феттель (по 4), Хуан Мануэль Фанхио (5), Льюис Хэмилтон и Михаэль Шумахер (по 7). Топ-10 пилотов этого сезона сейчас выглядит так:
- Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 407
- Серхио Перес (Ред Булл) – 223
- Льюис Хэмилтон (Мерседес) – 194
- Фернандо Алонсо (Астон Мартин) – 174
- Карлос Сайнс (Феррари) – 153
- Шарль Леклер (Феррари) – 137
- Ландо Норрис (Макларен) – 121
- Джордж Расселл (Мерседес) – 120
- Оскар Пиастри (Макларен) – 65
- Лэнс Стролл (Астон Мартин) – 47