В сезоне-2023 в Формуле-1 близится концовка. Впрочем, уже за шесть этапов до завершения кампании стал известен досрочный чемпион мира, пишет 24 канал.

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Современный король Формулы-1

В этом сезоне в "королевской гонке" и не пахло интригой за первое место. Пилот Ред Булл Макс Ферстаппен уже де-юре гарантировал себе звание чемпиона.

Нидерландский гонщик выиграл аж 13 из 16 гран-при, еще дважды становился вторым. Официально стать чемпионом Макс должен был на этапе в Катаре уже во время субботнего спринта.

Для этого ему было достаточно попасть в топ-6 или дождаться провала от преследователя и партнера по команде Серхио Переса. В итоге сошлись оба условия.

Мексиканец вообще сошел с трассы во время спринта, тем самым сразу сделав Ферстаппена чемпионом. Сам же нидерландец завершил спринт вторым позади Оскара Пиастри из Макларена.

Среди лучших в истории

Для 26-летнего Макса это уже третий титул в Формуле-1. В прошлом он заработал в 2021 и 2022 годах, то есть нидерландца можно назвать гегемоном современности в "королевской гонке". По количеству чемпионств Ферстаппен догнал пятерых пилотов::

Джек Бребхэм (1959, 1960, 1966)

(1959, 1960, 1966) Джеки Стюарт (1969, 1971, 1973)

(1969, 1971, 1973) Ники Лауда (1975, 1977, 1984)

(1975, 1977, 1984) Нельсон Пике (1981, 1983, 1987)

(1981, 1983, 1987) Айртон Сенна (1988, 1990, 1991)

Больше титулов имеют только пятеро – Ален Прост и Себастьян Феттель (по 4), Хуан Мануэль Фанхио (5), Льюис Хэмилтон и Михаэль Шумахер (по 7). Топ-10 пилотов этого сезона сейчас выглядит так: