У сезоні-2023 в Формулі-1 наближається кінцівка. Втім вже за шість етапів до завершення кампанії став відомий достроковий чемпіон світу, пише 24 канал.
До теми Тотальна домінація: за 6 гонок до кінця сезону "Ред Булл" став переможцем Кубка конструкторів
Сучасний король Формули-1
Цього сезону у "королівських перегонах" і не пахло інтригою за перше місце. Пілот Ред Булл Макс Ферстаппен вже де-юре гарантував собі звання чемпіона.
Нідерландський гонщик виграв аж 13 із 16-ти гран-прі, ще двічі ставав другим. Офіційно стати чемпіоном Макс мав на етапі в Катарі вже під час суботнього спринту.
Для цього йому достатньо було потрапити у топ-6 або дочекатися провалу від переслідувача та партнера по команді Серхіо Переса. У підсумку зійшлися обидві умови.
Мексиканець взагалі зійшов з траси під час спринту, тим самим одразу зробивши Ферстаппена чемпіоном. Сам же нідерландець завершив спринт другим, позаду Оскара Піастрі з Макларена.
Серед найкращих в історії
Для 26-річного Макса це вже третій титул у Формулі-1. Минулі він заробив у 2021 та 2022 роках, тобто нідерландця можна назвати гегемоном сучасності у "королівських перегонах". За кількістю чемпіонств Ферстаппен наздогнав п'ятьох пілотів::
- Джек Бребем (1959, 1960, 1966)
- Джекі Стюарт (1969, 1971, 1973)
- Нікі Лауда (1975, 1977, 1984)
- Нельсон Піке (1981, 1983, 1987)
- Айртон Сенна (1988, 1990, 1991)
Більше титулів мають лише п'ятеро – Ален Прост і Себастьян Феттель ( по 4), Хуан Мануель Фанхіо (5), Льюїс Гемілтон та Міхаель Шумахер (по 7). Топ-10 пілотів цього сезону на даний момент виглядає так:
- Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 407
- Серхіо Перес (Ред Булл) – 223
- Льюїс Гемілтон (Мерседес) – 194
- Фернандо Алонсо (Астон Мартін) – 174
- Карлос Сайнс (Феррарі) – 153
- Шарль Леклер (Феррарі) – 137
- Ландо Норріс (Макларен) – 121
- Джордж Расселл (Мерседес) – 120
- Оскар Піастрі (Макларен) – 65
- Ленс Стролл (Астон Мартін) – 47