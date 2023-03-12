В чемпионате завершился 17 тур УПЛ. В одном из поединков воскресенья Кривбасс разгромно уступил дома Шахтеру (0:3). Голами отличились Судаков, Келси и Швед.

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На игру с дончанами подопечные Вернидуба вышли в специальной форме черного цвета. Игроки посвятили ее членам ультрас криворожцев, отдавших свою жизнь на войне за независимость.

Особо стоит отметить понятную надпись на футболках "Р*сне п*зда". Также Кривбасс заклеил эмблему технического спонсора Joma из-за сотрудничества компании с российским Зенитом.









Специальная форма Кривбасса / instagram.com/fckryvbas

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Отметим, что после 17 туров подопечные Юрия Вернидуба идут на седьмом месте в турнирной таблице УПЛ. Расстояние от еврокубковой зоны составляет шесть баллов.