В чемпіонаті завершився 17 тур УПЛ. В одному з поєдинків неділі Кривбас розгромно поступився вдома Шахтарю (0:3). Голами відзначились Судаков, Келсі та Швед.

До теми Тепер в УПЛ тільки один лідер: Шахтар здолав Кривбас та випередив "спортклубівців"– відеоогляд

На гру з донеччанами підопічні Вернидуба вийшли у спеціальній формі чорного кольору. Гравці присвятили її членам ультрас криворіжців, які віддали своє життя на війні за незалежність.

Особливо варто відзначити зрозумілий напис на футболках "Р*сні п*зда". Також Кривбас заклеїв емблему технічного спонсора Joma через співпрацю компанії з російським Зенітом.









Спеціальна форма Кривбасу / instagram.com/fckryvbas

Читайте також Одноосібний лідер, новий скандал, два відбиті пенальті у додатковий час: підсумки 17-го туру УПЛ

Відзначимо, що після 17-ти турів підопічні Юрія Вернидуба йдуть на сьомому місці в турнірній таблиці УПЛ. Відстань від єврокубкової зони складає шість балів.