Интер сыграет матч чемпионата Италии в футболках с изображением "Черепашек-ниндзя": детали акции
Источник:сайт Интера
Миланский Интер продолжает разнообразить сотрудничество с американской компанией Paramount+. Команда Симоне Индзаги проведет встречу против Дженоа Руслана Малиновского в специальных футболках.
Летом итальянский футбольный клуб Интер подписал соглашение о сотрудничестве с американской компанией Paramount+. Она широко известна в области киноиндустрии.
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Интер прорекламирует черепашек-ниндзя
Впервые логотип бренда появился на футболках Интера в конце прошлого сезона, в том числе и в финале Лиги чемпионов. Тогда стороны решили пролонгировать соглашение еще на год.
В начале марта Интер и Paramount проведут интересную пиар-акцию. На матч 27 тура Серии А против Дженоа (4 марта) миланцы выйдут в футболках с логотипом известной кинофраншизы "Черепашки-ниндзя".
Форма Интера с черепашками-ниндзя / inter.it
Дело в том, что 1 марта на ОТТ-платформе выйдет новый анимационный фильм о черепашках-ниндзя от Nickelodeon Animation и Point Gray Pictures. Целью акции является не только реклама фильма, а и объединение футбола с другими развлечениями.
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Кроме того, на предматчевую разминку вместе с игроками Интера выйдут люди в костюмах главных героев киноленты – черепашек Леонардо, Донателло, Микеланджело и Рафаэля. Это уже не первая подобная акция от Интера и Paramount +, в декабре прошлого года миланцы играли с логотипом франшизы "Трансформеры".
Интер в сезоне 2023-2024
- миланский клуб является уверенным лидером чемпионата Италии, набрав 69 очков в 26 матчах
- Интер опережает ближайшего преследователя Ювентус аж на 12 баллов
- также "неррадзури" неплохо выступают в Лиге чемпионов – вышли из группы с Реал Сосьедадом, Бенфикой и Зальцбургом
- в первом матче 1/8 финала итальянцы минимально обыграли Атлетико (1:0)
- также в январе этого года подопечные Индзаги также в январе этого года выиграли Суперкубок Италии, одолев в финале Наполи
- а вот из Кубка миланцы вылетели в 1/8 финала от Болоньи