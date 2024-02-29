Интер сыграет матч чемпионата Италии в футболках с изображением "Черепашек-ниндзя": детали акции

Миланский Интер продолжает разнообразить сотрудничество с американской компанией Paramount+. Команда Симоне Индзаги проведет встречу против Дженоа Руслана Малиновского в специальных футболках.

Летом итальянский футбольный клуб Интер подписал соглашение о сотрудничестве с американской компанией Paramount+. Она широко известна в области киноиндустрии.

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Интер прорекламирует черепашек-ниндзя

Впервые логотип бренда появился на футболках Интера в конце прошлого сезона, в том числе и в финале Лиги чемпионов. Тогда стороны решили пролонгировать соглашение еще на год.

В начале марта Интер и Paramount проведут интересную пиар-акцию. На матч 27 тура Серии А против Дженоа (4 марта) миланцы выйдут в футболках с логотипом известной кинофраншизы "Черепашки-ниндзя".



Форма Интера с черепашками-ниндзя / inter.it

Дело в том, что 1 марта на ОТТ-платформе выйдет новый анимационный фильм о черепашках-ниндзя от Nickelodeon Animation и Point Gray Pictures. Целью акции является не только реклама фильма, а и объединение футбола с другими развлечениями.

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Кроме того, на предматчевую разминку вместе с игроками Интера выйдут люди в костюмах главных героев киноленты – черепашек Леонардо, Донателло, Микеланджело и Рафаэля. Это уже не первая подобная акция от Интера и Paramount +, в декабре прошлого года миланцы играли с логотипом франшизы "Трансформеры".

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