Влітку італійський футбольний клуб Інтер підписав угоду про співпрацю із американською компанією Paramount+. Вона широко відома у галузі кіноіндустрії.

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Інтер прорекламує черепашок-ніндзя

Вперше логотип бренду з'явився на футболках Інтера в кінці минулого сезону, в тому числі і у фіналі Ліги чемпіонів. Тоді сторони вирішили пролонгувати угоду ще на рік.

На початку березня Інтер та Paramount проведуть цікаву піар-акцію. На матч 27 туру Серії А проти Дженоа (4 березня) міланці вийдуть у футболках з логотипом відомої кінофраншизи "Черепашки-ніндзя".



Форма Інтера з черепашками-ніндзя / inter.it

Річ у тім, що 1 березня на ОТТ-платформі вийде новий анімаційний фільм про черепашок-ніндзя від Nickelodeon Animation та Point Gray Pictures. Метою акції є не тільки реклама фільму, а і єднання футболу з іншими розвагами.

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Крім того, на передматчеву розминку разом з гравцями Інтера вийдуть люди в костюмах головних героїв кінострічки – черепашок Леонардо, Донателло, Мікеланджело та Рафаеля. Це вже не перша подібна акція від Інтера та Paramount+, у грудні минулого року міланці грали із логотипом франшизи "Трансформери".

Інтер у сезоні 2023-2024