Баскетболіст ЛеБрон Джеймс має рекордні доходи для гравців НБА. Він очолив рейтинг найбільш високооплачуваних баскетболістів в США.

Джерело: Forbes

Попри те, що у сезоні 2020/2021 зарплати гравців будуть на 20% менше, аніж у попередньому сезоні. Все через наслідки пандемії коронавірусу. Однак їх зарплата і надалі найбільша серед усіх американських спортсменів, які виступають у командних видах спорту. В середньому один баскетболіст НБА в минулому сезоні отримував 9,5 мільйонів доларів. Це вдвічі більше, аніж бейсболісти, та втричі більше аніж гравці в американський футбол.

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В сезоні 2020/2021 одразу 44 гравці планували отримувати заплату більше, аніж 25 мільйонів доларів за сезон. Але через кризу, таких залишилося 34. Попри це, чимало баскетболістів отримають від рекламних проєктів суми. які більше, аніж їх зарплати в клубах.

Десятка найбільш високооплачуваних баскетболістів у цьому сезоні повинна отримати 588 мільйонів доларів.

Найбільше серед баскетболістів заробить ЛеБрон Джеймс. При цьому в нього не найбільша зарплата серед баскетболістів – 31,4 мільйона доларів. Більше отримують одразу чотири баскетболісти з першої десятки. Але ще 64 мільйони доларів йому принесуть рекламні контракти. Відтак його дохід складе 95,4 мільйона доларів, що є рекордом серед гравців НБА.

Правда до кінця сезону він втратить 8 мільйонів доларів через ескроу.

Що таке ескроу Це відрахування від зарплати в особливий фонд, які при невдалих фінансових показниках НБА не повертаються назад гравцям.

Другим у рейтингу є гравець Голден Стейт Стефен Каррі. З зарплатою в 34,4 мільйона доларів його річний дохід складе 74,4 мільйона доларів. Але може зрости. Адже в нього угода з компанією Under Armour на запуск бренду Curry, де будуть випускатися одяг, взяття та аксесуари для багатьох видів спорту. За ним він отримає 20 мільйонів доларів. Але ця сума буде зростати, якщо бренд буде мати успіх.

Схожий контракт має Майкл Джордан з Nike. Вони запустили бренд Jordan, що приносить доходи компанії розміром у 4 мільярди доларів. Майкл Джордан ж отримує 130 мільйонів доларів на рік.

В топ-10 потрапив і партнер Каррі по Голден Стейт Клей Томпсон. Він посів сьоме місце в цьому рейтингу із доходом в 43,3 мільйона доларів. Попри те, що Томпсон пропустить весь сезон 2020/2021 через травму, гравець отримає зарплату розміром у 28,3 мільйона доларів.

Та найбільше представництво у першій десятці в Бруклін Нетс. Тут присутні їх гравці Кевін Дюрант, Джеймс Харден та Кайрі Ірвінг.

Топ-10 найбільш високооплачуваних баскетболістів НБА