Ястремская: Я пытаюсь бороться за Украину

Украинка отмечала, что для того чтобы победить ей не хватило энергии. Она также поблагодарила зрителей, которые ее поддерживали.

До слова За крок до перемоги: Ястремська поступилася у фіналі турніру WTA

"Это была очень тяжелая неделя для меня. Сегодня был отличный матч. Я хочу поздравить Чжан Шуай, это был хороший финал, поздравляю тебя.

Всю эту неделю я боролась на корте не только за себя, но и за свою страну. Хоть я и проиграла, я все равно рада, что сыграла в финале, потому что я уже давно не играла в финалах. Мне кажется, что сегодня у меня было недостаточно энергии, и я была уставшей. Зрители в Лионе меня отлично поддерживали, я получила от них много сил и энергии.

Также спасибо директору турнира за wild card, спасибо за этот шанс. Я хочу вернуться на этот турнир и в следующем году", – сказала Ястремская.

Даяна уехала из Украины вместе со своей сестрой. Ее родители остались в Одессе.

Еще я хочу поблагодарить мою команду, моего тренера, мою младшую сестру. Ей тяжело, равно как и мне. Еще спасибо моему агенту и его семье, что поддержали меня, для меня это значит очень много,

– подчеркнула теннисистка.

Также спортсменка отметила, что все средства, которые она получила на турнире, пожертвует на помощь Украине.

"Также хочу сказать, что мои призовые, которые я заработала на этом турнире (€14,545 – BTU), я передам в фонд, чтобы поддержать Украину. Украинцы, если вы меня смотрите, я хочу сказать, что вы так сильны, у вас потрясающий дух! Я стараюсь бороться за Украину. Спасибо каждому украинцу, кто борется за Украину, кто показывает, насколько мы сильны духом. Слава Украине!" – добавила спортсменка.

К слову. В финальном матче украинка выиграла первый сет, но следующие два проиграла.

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