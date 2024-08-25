"Ему будет тяжело": президент Реала прокомментировал возможный уход Лунина из команды

Президент Реала Флорентино Перес отреагировал на решение Андрея Лунина покинуть "сливочных" свободным агентом по окончанию контракта. Он считает, что украинцу будет тяжело.

Уже длительное время ходят слухи, что Андрей Лунин не хочет оставаться в Реале и планирует искать себе другой клуб на новый сезон. Причиной является то, что голкипер не хочет сидеть в тени своего главного конкурента и основного кипера, Тибо Куртуа.

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Мнение Переса об уходе Лунина

Украинец до сих пор не сообщил о своем окончательном решении Реалу, однако наиболее вероятно, что голкипер проведет сезон-2024/2025 в Мадриде и покинет "королевский клуб" свободным агентом.

Президент Реала Флорентино Перес отреагировал на такое развитие событий.

Он замечательный вратарь, но после ухода из Реала ему будет тяжело. Посмотрите, например, на Асенсио,

– отметил Перес.

Справка. В сезоне-2023/2024 Андрей Лунин сыграл за "сливочных" 31 матч во всех турнирах, в которых пропустил 32 гола и 12 раз ворота оставались "сухими".

Отметим, что действующий контракт украинца с Реалом рассчитан до конца сезона-2024/2025.