Вже тривалий час ходять чутки, що Андрій Лунін не хоче залишатися в Реалі та планує шукати собі інший клуб на новий сезон. Причиною є те, що голкіпер не хоче сидіти в тіні свого головного конкурента й основного кіпера, Тібо Куртуа.

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Думка Переса про відхід Луніна

Українець досі не повідомив про своє остаточне рішення Реалу, однак найбільш імовірно, що голкіпер проведе сезон-2024/2025 у Мадриді і залишить "королівський клуб" вільним агентом.

Президент Реала Флорентіно Перес відреагував на такий розвиток подій.

Він чудовий воротар, але після відходу з Реала йому буде важко. Подивіться, наприклад, на Асенсіо,

– зазначив Перес.

Довідка. У сезоні-2023/2024 Андрій Лунін зіграв за "вершкових" 31 матч в усіх турнірах, у яких пропустив 32 голи та 12 разів ворота лишались "сухими".

Відзначимо, що чинний контракт українця з Реалом розрахований до кінця сезону-2024/2025.