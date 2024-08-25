Уже длительное время ходят слухи, что Андрей Лунин не хочет оставаться в Реале и планирует искать себе другой клуб на новый сезон. Причиной является то, что голкипер не хочет сидеть в тени своего главного конкурента и основного кипера, Тибо Куртуа.

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Мнение Переса об уходе Лунина

Украинец до сих пор не сообщил о своем окончательном решении Реалу, однако наиболее вероятно, что голкипер проведет сезон-2024/2025 в Мадриде и покинет "королевский клуб" свободным агентом.

Президент Реала Флорентино Перес отреагировал на такое развитие событий.

Он замечательный вратарь, но после ухода из Реала ему будет тяжело. Посмотрите, например, на Асенсио,

– отметил Перес.

Справка. В сезоне-2023/2024 Андрей Лунин сыграл за "сливочных" 31 матч во всех турнирах, в которых пропустил 32 гола и 12 раз ворота оставались "сухими".

Отметим, что действующий контракт украинца с Реалом рассчитан до конца сезона-2024/2025.