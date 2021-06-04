Флойд Мейвезер получит бешеный гонорар за бой с Полом: блогер останется почти ни с чем

Непобедимый боксер Флойд Мейвезер 6 июня вернется в ринг, чтобы провести бой против блогера Логана Пол. За несколько дней до поединка стали известны гонорары бойцов.
Мейвезер заработает почти 100 миллионов долларов
Экс-чемпион мира в пяти дивизионах Флойд Мейвезера получит гарантированный гонорар в размере 10 миллионов долларов.
Стоящее Флойд Мейвезер и Логан Пол провели дуэль взглядов перед боем: видео
Также Флойд получит 50% от платной трансляции поединка. Организаторы ожидают прибыль в 200 миллионов долларов. Таким образом, Флойд может получить около 100 миллионов.
Блогеру Полу, занимавшемуся боксом на любительском уровне, гарантированы 250 тысяч долларов. Кроме того, Пол может рассчитывать на 10% от платной трансляции.
Заметим, разовая платная трансляция от телеканала Showtime составляет 50 долларов.
- Бой Мейвезер – Пол состоится 6 июня. Бой пройдет без судей, но с разрешенными нокаутами и без защитных шлемов. Количество раундов – 8.