Пол устоял перед харизматичным Мейвезером

6 июня Флойд Мейвезер и Логан Пол проведут поединок. Он пройдет без судей, но с разрешенными нокаутами.

Примечательно Промоутер назвал возможных соперников Джошуа, если поединок с Усиком не состоится

Также боксеры будут в перчатках и без защитных шлемов. Количество раундов – 8.

Перед боем Логан Пол и Флойд Мейвезер встретились в Майами, где провели дуэль взглядов. Дуэль обошлась без провокаций.

К чести Пола следует сказать, что он устоял перед харизмой Мейвезера.