Мейвезер заработает почти 100 миллионов долларов

Экс-чемпион мира в пяти дивизионах Флойд Мейвезера получит гарантированный гонорар в размере 10 миллионов долларов.

Стоящее Флойд Мейвезер и Логан Пол провели дуэль взглядов перед боем: видео

Также Флойд получит 50% от платной трансляции поединка. Организаторы ожидают прибыль в 200 миллионов долларов. Таким образом, Флойд может получить около 100 миллионов.

Блогеру Полу, занимавшемуся боксом на любительском уровне, гарантированы 250 тысяч долларов. Кроме того, Пол может рассчитывать на 10% от платной трансляции.

Заметим, разовая платная трансляция от телеканала Showtime составляет 50 долларов.