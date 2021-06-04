Мейвезер заробить майже 100 мільйонів доларів

Ексчемпіон світу в п'яти дивізіонах Флойд Мейвезера отримає гарантований гонорар у розмірі 10 мільйонів доларів.

Варте уваги Флойд Мейвезер і Логан Пол провели дуель поглядів перед боєм: відео

Також Флойд отримає 50% від платної трансляції поєдинку. Організатори очікують прибуток у 200 мільйонів доларів. Таким чином, Флойд може отримати близько 100 мільйонів.

Блогеру Полу, який займався боксом на аматорському рівні, гарантовані 250 тисяч доларів. Окрім того, Пол може розраховувати на 10% від платної трансляції.

Зауважимо, разова платна трансляція від телеканалу Showtime становить 50 доларів.