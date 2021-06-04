Флойд Мейвезер и Логан Пол провели дуэль взглядов перед боем: видео

Непобедимый экс-боксер Флойд Мейвезер-младший уже 6 июня попытается наказать известного блогера Логана Пола за вызывающее поведение.
Пол устоял перед харизматичным Мейвезером
6 июня Флойд Мейвезер и Логан Пол проведут поединок. Он пройдет без судей, но с разрешенными нокаутами.
Примечательно Промоутер назвал возможных соперников Джошуа, если поединок с Усиком не состоится
Также боксеры будут в перчатках и без защитных шлемов. Количество раундов – 8.
Перед боем Логан Пол и Флойд Мейвезер встретились в Майами, где провели дуэль взглядов. Дуэль обошлась без провокаций.
К чести Пола следует сказать, что он устоял перед харизмой Мейвезера.
- Логан Пол занимался боксом на любительском уровне. В 2018 году британский ютубер KSI бросил вызов Логану Полу и его брату Джейку. Братья Пол провели бои с братьями Olatunji (KSI и его младший брат Deji). Схватка закончилась поражением Логана.
- Флойд Мейвезер ушел из бокса в 2015 году, однако после этого провел несколько выставочных матчей. В 2017 году Флойд избил Конора МакГрегора.
- Мейвезер один из немногих боксеров, который выиграл все поединки на профессиональном ринге.