Пол встояв перед харизматичним Мейвезером

6 червня Флойд Мейвезер і Логан Пол проведуть поєдинок. Він пройде без суддів, але з дозволеними нокаутами.

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Також боксери будуть у рукавичках і без захисних шоломів. Кількість раундів – 8.

Перед боєм Логан Пол і Флойд Мейвезер зустрілися у Маямі, де провели дуель поглядів. Дуель обійшлася без провокацій.

До честі Пола слід сказати, що він встояв перед харизмою Мейвезера.