Легендарный американский боксер Флойд Мейвезер возвращается в ринг. Непобедимый Флойд проведет бой против ютуб-блогера Логана Пола.

Флойд Мейвезер, становившийся чемпионом мира в пяти весовых категориях, объявил о выставочном бое против Логана Пола. Об этом сообщает 24 канал.

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Бой состоится 20 февраля 2021 года. О месте боя пока не сообщается.

Возвращение Мейвезера

Флойд ушел из бокса в 2015 году, когда победил Андре Берто. Но в 2017 году американец вернулся.

Он провел бой с бойцом UFC Конором МакГрегором. Также американец 31 декабря 2018 года провел выставочный бой в Токио, нокаутировав в первом раунде Тенсин Насукаву.