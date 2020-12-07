Флойд Мейвезер возвращается: боксер проведет бой против блогера Логана Пола
Легендарный американский боксер Флойд Мейвезер возвращается в ринг. Непобедимый Флойд проведет бой против ютуб-блогера Логана Пола.
Флойд Мейвезер, становившийся чемпионом мира в пяти весовых категориях, объявил о выставочном бое против Логана Пола. Об этом сообщает 24 канал.
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Бой состоится 20 февраля 2021 года. О месте боя пока не сообщается.
Возвращение Мейвезера
Флойд ушел из бокса в 2015 году, когда победил Андре Берто. Но в 2017 году американец вернулся.
Он провел бой с бойцом UFC Конором МакГрегором. Также американец 31 декабря 2018 года провел выставочный бой в Токио, нокаутировав в первом раунде Тенсин Насукаву.
Кто такой Логан Пол?Известный американский актер и блогер. В ноябре 2019 года дебютировал на профессиональном ринге, уступив решением судей блогеру KSI. Первый поединок принес в карман каждого блогера от 35 до 45 миллионов евро.
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