Флойд Мейвезер повертається: боксер проведе бій проти блогера Логана Пола
Легендарний американський боксер Флойд Мейвезер повертається у ринг. Непереможний Флойд проведе бій проти ютуб-блогера Логана Пола.
Флойд Мейвезер, який ставав чемпіон світу в п'яти вагових категоріях, оголосив про виставковий бій проти Логана Пола. Про це повідомляє 24 канал.
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Бій відбудеться 20 лютого 2021 року. Про місце бою поки не повідомляється.
Повернення Мейвезера
Флойд пішов з боксу у 2015 році, коли переміг Андре Берто. Та у 2017 році американець повернувся.
Він провів бій з бійцем UFC Конором МакГрегором. Також американець 31 грудня 2018 року провів виставковий бій у Токіо, нокаутувавши в першому раунді Тенсін Насукаву.
Хто такий Логан Пол?Відомий американський актор і блогер. У листопаді 2019 року дебютував на професійному рингу, поступившись рішенням суддів блогеру KSI. Перший поєдинок приніс у кишеню кожного блогера від 35 до 45 мільйонів євро.
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