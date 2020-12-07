Легендарний американський боксер Флойд Мейвезер повертається у ринг. Непереможний Флойд проведе бій проти ютуб-блогера Логана Пола.

Флойд Мейвезер, який ставав чемпіон світу в п'яти вагових категоріях, оголосив про виставковий бій проти Логана Пола. Про це повідомляє 24 канал.

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Бій відбудеться 20 лютого 2021 року. Про місце бою поки не повідомляється.

Повернення Мейвезера

Флойд пішов з боксу у 2015 році, коли переміг Андре Берто. Та у 2017 році американець повернувся.

Він провів бій з бійцем UFC Конором МакГрегором. Також американець 31 грудня 2018 року провів виставковий бій у Токіо, нокаутувавши в першому раунді Тенсін Насукаву.