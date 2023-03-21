По дороге Кучука: Львов объявил об отставке главного тренера

Следом за Рухом футбольный клуб Львов сообщил об отставке своего главного тренера. Белорусский специалист Олег Дулуб продержался на тренерском стуле "горожан" полтора года.

Футбольный клуб Львов на официальном сайте сообщил об изменениях на тренерском мостике команды. В понедельник, 20 марта, главный тренер Олег Дулуб и его помощник Александр Грановский были уволены со своих должностей.

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Еще одна отставка в УПЛ

Белорусский специалист тренировал "горожан" с сентября 2021 года. За этот период команда сыграла 31 матч: 9 побед, 7 ничьих и 15 поражений. Разница забитых и пропущенных мячей 29:47.

В текущем сезоне Львов занимает последнюю строчку турнирной таблицы УПЛ. В зимнее межсезонье состав команды обновился практически на 90 процентов. В весенней части чемпионата "горожане" провели три поединка, в которых заработали 4 очка. В последней игре Львов едва спасся от поражения в домашнем матче с Кривбассом (2:2).

Ожидается, что команду возглавит Анатолий Бессмертный. Специалист ранее уже тренировал ФК Львов. Еще одним кандидатом на должность главного тренера является Владимир Мазяр. Он сейчас работает селекционером "сине-золотых львов".