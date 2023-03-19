Рух без тренера

В воскресенье в УПЛ завершился 18 тур. В последнем поединке уикенда львовский Рух уступил лидеру турнирной таблицы донецкому Шахтеру.

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После игры Рух объявил о прекращении сотрудничества с наставником команды Леонидом Кучуком. Об этом львовяне объявили на своем официальном сайте.

"Желто-черные" не сообщают о причинах расставания с белорусом, а тако не назвали нового тренера команды. Клуб поблагодарил за сотрудничество и пожелал Кучуку успеха в дальнейшей карьере.

Кучук второй раз покидает Рух

Ранее белорус уже расставался с Рухом. Леонид Станиславович возглавлял команду с февраля по декабрь 2019, когда команда выступала в Первой Лиге.

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В августе 2021 года белорус вернулся во львовский клуб, где проработал полтора года. За эти два срока Кучук провел во главе Руха 66 матчей, выиграв 27 из них. Еще 19 игр завершились вничью и 20 – поражениями "желто-черных".

В текущем сезоне УПЛ Рух идет на 14-м месте в зоне переходных матчей. Львовский клуб только по дополнительным показателям опережает зону вылета и на бал отстает от спасительной 12-й позиции. Правда, у "желто-черных" сыграно на матч меньше, чем у конкурентов.

К сведению. До ухода Кучука в УПЛ работали два тренера из Беларуси. Теперь же из граждан страны-агрессорки остался только коуч Львова Олег Дулуб.