Ребрендинг ради мира: Кривбасс призывает Германию предоставить Украине танки

Криворожский клуб временно сменил свой логотип. Таким образом, Кривбасс призывает Германию помочь Украине в войне против России.

Кривбасс изменил цвет своего логотипа на леопардовый принт на черном фоне. Таким образом, Кривбасс поддержал акцию, направленную на призыв Германии предоставить Украине танки Leopard2.

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Кривбасс сменил логотипы своей женской команды, а также юношеской академии. Для команд УПЛ временные смены логотипов – не новинка. Недавно украинские коллективы переделывали свои лого в принт с арбузом в честь освобождения Херсона.

Ранее сообщалось, что канцлер Германии принял решение отправить в Украину необходимую военную технику в виде танков Leopard2.



Временный логотип Кривбасса/инстаграм-страница криворожского клуба