Кривбасс опоздал на самолет: произошла непредвиденная ситуация в аэропорту Молдовы
Источник:Пресс-служба ФК Кривбасс
ФК Кривбасс опоздал на свой рейс. Все из-за ложного сообщения о минировании аэропорта Кишинева.
Вскоре Кривбасс должен был начать командные сборы в Словении. 6 июля у команды запланирован матч с Динамо Бухарест.
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ФК Кривбасс ждал несколько часов из-за "минирования" аэропорта
Из-за ложного минирования аэропорта Кишинева футболисты криворожской команды были вынуждены три часа ожидать своего рейса.
В результате Кривбасс опоздал на следующий рейс и сделал незапланированную остановку в Стамбуле. Именно поэтому тренировочные сборы начнутся на день позже.
Однако в пресс-службе ФК Кривбасс отметили, что игроки были в хорошем настроении и один из них даже метко подметил: "Не так страшно, когда задерживается наш самолет, хуже когда задерживаются поставки самолетов F-16 Fighting Falcon".Отметим. В новом сезоне Кривбасс будет играть в еврокубках. Команда вышла в Лигу Европы, где начнет выступления с третьего раунда квалификаций.
Напомним, что сезон-2024/2025 в чемпионате Украины стартует 3 августа 2024 года.