Незабаром Кривбас повинен був розпочати командні збори у Словенії. 6 липня у команди запланований матч з Динамо Бухарест.

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ФК Кривбас чекав кілька годин через "мінування" аеропорту

Через хибне мінування аеропорту Кишинева футболісти криворізької команди були змушені три години очікувати свого рейсу.

Внаслідок цього Кривбас запізнився на наступний рейс та зробив незаплановану зупинку в Стамбулі. Саме тому тренувальні збори розпочнуться на день пізніше.

Однак у пресслужбі ФК Кривбас відзначили, що гравці були в гарному настрої і один з них навіть влучно підмітив: "Не так страшно, коли затримується наш літак, гірше коли затримуються поставки літаків F-16 Fighting Falcon".

Відзначимо. У новому сезоні Кривбас гратиме в єврокубках. Команда вийшла в Лігу Європи, де розпочне виступи з третього раунду кваліфікацій.

Нагадаємо, що сезон-2024/2025 в чемпіонаті України стартує 3 серпня 2024 року.