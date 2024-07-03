Вскоре Кривбасс должен был начать командные сборы в Словении. 6 июля у команды запланирован матч с Динамо Бухарест.
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ФК Кривбасс ждал несколько часов из-за "минирования" аэропорта
Из-за ложного минирования аэропорта Кишинева футболисты криворожской команды были вынуждены три часа ожидать своего рейса.
В результате Кривбасс опоздал на следующий рейс и сделал незапланированную остановку в Стамбуле. Именно поэтому тренировочные сборы начнутся на день позже.
Однако в пресс-службе ФК Кривбасс отметили, что игроки были в хорошем настроении и один из них даже метко подметил: "Не так страшно, когда задерживается наш самолет, хуже когда задерживаются поставки самолетов F-16 Fighting Falcon".
Напомним, что сезон-2024/2025 в чемпионате Украины стартует 3 августа 2024 года.