Еще одна команда из украинского чемпионата под угрозой исчезновения с футбольной карты – это СК Днепр-1. Поэтому клубы УПЛ активно предлагают контракты игрокам днепрян.

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Кто покидает СК Днепр-1

Ранее Динамо осуществило трансфер одного из лидеров днепровского клуба, подписав Александра Пихаленка. Также в Полесье перешли такие игроки как Алексей Гуцуляк и Руслан Бабенко. Защитник Александр Сваток уже переехал в ФК Остин из МЛС.

Сейчас защитник днепрян Денис Мирошниченко близок к переходу во львовские Карпаты, которые вернулись в УПЛ, а Эдуард Сарапий скорее всего продолжит карьеру в Полесье. Также Богдан Леднев должен выбрать между Кривбассом и Карпатами.

Напомним, что СК Днепр по итогам сезона-2023/2024 попали в квалификационный раунд Лиги конференций, где должны сыграть с венгерским клубом Академия Пушкаша.

Сезон-2023/24 для днепрян