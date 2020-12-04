В лагере представителя украинской Премьер-лиги (УПЛ) Днепра-1 произошла вспышка коронавируса. Положительные тесты на COVID-19 сдали около 20 членов клуба.

О том, что в Днепре-1 произошла вспышка коронавируса, сообщает местный ресурс FCDNIPRO.COM.

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Кто заболел в Днепре-1

По информации источника, зараженные среди футболистов и представителей тренерского штаба. В целом положительные тесты сдали 20 человек.

Уже 6-го декабря Днепр-1 должен сыграть матч 12-го тура УПЛ против Зари. Кто из футболистов готовится к поединку – не известно.

Сообщается, что УПЛ отказала днепровскому клубу в переносе матча.

Внимание. В ноябре коронавирус перенесли главный тренер Йовичевич, футболисты Сергей Кравченко и Владимир Адамюк.

Днепр-1 после 11 матчей набрал всего 8 очков и занимает двенадцатое место в турнирной таблице.

Отметим, что 2-го декабря Днепр-1 сыграл матч 1/8 финала Кубка Украины против ВПК-Агро и одержал победу.