В Днепре-1 массовая вспышка коронавируса
В лагере представителя украинской Премьер-лиги (УПЛ) Днепра-1 произошла вспышка коронавируса. Положительные тесты на COVID-19 сдали около 20 членов клуба.
О том, что в Днепре-1 произошла вспышка коронавируса, сообщает местный ресурс FCDNIPRO.COM.
Кстати Главный тренер сборной Украины по баскетболу заразился коронавирусом
Кто заболел в Днепре-1
По информации источника, зараженные среди футболистов и представителей тренерского штаба. В целом положительные тесты сдали 20 человек.
Уже 6-го декабря Днепр-1 должен сыграть матч 12-го тура УПЛ против Зари. Кто из футболистов готовится к поединку – не известно.
Сообщается, что УПЛ отказала днепровскому клубу в переносе матча.
Днепр-1 после 11 матчей набрал всего 8 очков и занимает двенадцатое место в турнирной таблице.
Отметим, что 2-го декабря Днепр-1 сыграл матч 1/8 финала Кубка Украины против ВПК-Агро и одержал победу.
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