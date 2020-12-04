У таборі представника української Прем'єр-ліги (УПЛ) Дніпра-1 стався спалах коронавірусу. Позитивні тести на COVID-19 здали близько 20 членів клубу.

Про те, що у Дніпрі-1 стався спалах коронавірусу, повідомляє місцевий ресурс FCDNIPRO.COM.

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За інформацією джерела, заражені є серед футболістів та представників тренерського штабу. Всього позитивні тести здали 20 людей.

Уже 6-го грудня Дніпро-1 має зіграти матч 12-го туру УПЛ проти Зорі. Хто з футболістів готується до поєдинку – не відомо.

Повідомляється, що УПЛ відмовила дніпровського клубу в перенесенні матчу.

У Дніпрі-1 підтвердили, що чергове тестування на коронавірус дало низку позитивних результатів.

Гравці та члени персоналу, що їх отримали, одразу були відправлені на ізоляцію. Дніпро-1 не називає імена хворих.

Усі, хто здали повторні негативні тести, продовжили тренувальний процес та підготовку до матчу проти Зорі.

До уваги. У листопаді коронавірус перенесли головний тренер Ігор Йовічевіч, футболісти Сергій Кравченко і Володимир Адамюк.