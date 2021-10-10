Фьюри ждет реванш Усик – Джошуа: британец не спешит боксировать с украинцем

Чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри нокаутировал Деонтея Уайлдера. Британец заговорил о поединке с Александром Усиком.

"Посмотрим, что будет в реванше Усика и Джошуа"

33-летний боксер из Великобритании получил одну из самых ярких побед в карьере. Тайсон Фьюри в одиннадцатом раунде нокаутировал Деонтея Уайлдера.

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После поединка Фьюри рассказал о шансах провести бой с украинцем Александром Усиком. Британец не спешит с организацией этого поединка. Сначала Тайсон хочет взглянуть на реванш Джошуа и Александра Усика.

Реванш Усик – Джошуа может состояться в феврале – марте 2022 года.

Британский боксер планирует взять время на отдых, чтобы провести больше времени с семьей.

Посмотрим, что будет в реванше Усика и Джошуа. Сейчас я хочу взять небольшой перерыв. Из последних шести месяцев я провел со своей семьей только две недели. Прежде чем я буду думать о своем будущем сопернике, я хотел бы насладиться своей победой, одной из крупнейших в моей карьере,

– рассказал Фьюри.

В последнее время дела у британца идут не лучшим образом. У него были серьезные проблемы с новорожденным ребенком. После победы над Уайлдером британец не сдержал слез. Жена боксера вышла на ринг, чтобы поддержать любимого.