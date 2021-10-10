Фьюри ждет реванш Усик – Джошуа: британец не спешит боксировать с украинцем
Источник:Boxingnews 24
Чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри нокаутировал Деонтея Уайлдера. Британец заговорил о поединке с Александром Усиком.
"Посмотрим, что будет в реванше Усика и Джошуа"
33-летний боксер из Великобритании получил одну из самых ярких побед в карьере. Тайсон Фьюри в одиннадцатом раунде нокаутировал Деонтея Уайлдера.
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После поединка Фьюри рассказал о шансах провести бой с украинцем Александром Усиком. Британец не спешит с организацией этого поединка. Сначала Тайсон хочет взглянуть на реванш Джошуа и Александра Усика.
- Реванш Усик – Джошуа может состояться в феврале – марте 2022 года.
Британский боксер планирует взять время на отдых, чтобы провести больше времени с семьей.
Посмотрим, что будет в реванше Усика и Джошуа. Сейчас я хочу взять небольшой перерыв. Из последних шести месяцев я провел со своей семьей только две недели. Прежде чем я буду думать о своем будущем сопернике, я хотел бы насладиться своей победой, одной из крупнейших в моей карьере,
– рассказал Фьюри.
В последнее время дела у британца идут не лучшим образом. У него были серьезные проблемы с новорожденным ребенком. После победы над Уайлдером британец не сдержал слез. Жена боксера вышла на ринг, чтобы поддержать любимого.
- Напомним, что это был уже третий бой между боксерами. Фьюри одержал свою вторую подряд победу нокаутом. Первая встреча завершилась мировой.