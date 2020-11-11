Британський чемпіон світу за версією WBC Тайсон Ф'юрі заговорив про завершення кар'єри. Британець заявив, що коли у нього закінчиться мотивація у боксі, тоді він повішає рукавички на цвях.

Ф'юрі розпочав свою професійну кар'єру ще у далекому 2008 році. За словами Тайсона, він та Дерек Чісора єдині, хто залишились з боксерів старої епохи. Про це він розповів у інтерв'ю Гарету Девісу, повідомляє, Fightnews.

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Ф'юрі про майбутню кар'єру

"Ми з Дереком Чісорою – останні бійці нашої епохи. Ми останні, хто вистояв. Всі інші, хто боксували в минулі дні, завершили кар'єру", – заявив Ф'юрі.

Британець зізнався, що за його кар'єру було небагато поєдинків, де він насправді відчував потужність суперника.

Коли з мене буде досить, я просто піду і більше не буду боксувати. Я буду знати, що з мене досить, оскільки в той момент я не зможу робити те, що робив в дні моєї слави,

– підсумував боксер.

Додамо, що Ф'юрі у своїй розмові згадав Чісору, із земляком він двічі виходив на ринг, де здобув дві звитяги.