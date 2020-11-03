Британський чемпіон світу за версією WBC Тайсон Ф'юрі вибрав собі у суперники ексчемпіона Європи Агіта Кабаейла. У активі німецького боксера є перемога над британцем Дереком Чісорою.

Менеджер британця Френк Уоррен заявив, що наступним суперником Ф'юрі стане не камерунець Карлос Такама, як про це повідомлялось раніше. Команда Тайсона кинула виклик боксеру з Німеччини та дала 24 години для того, щоб підписати контракт про бій, повідомляє vRINGe.com.

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Новий суперник Ф'юрі

Новий потенційний суперник Ф'юрі є непереможним боксером, який виграв на професійному рингу всі свої 20 поєдинків.

За словами менеджера Ф'юрі, Кабайела знає, що Тайсон хоче провести бій, тому дали німцю 24 години на підписання угоди. У активі боксер є перемога над Дереком Чісорою, який нещодавно зазнав поразки від українця Олександра Усика.

Команда Ф'юрі вже з нетерпінням чекає рішення німецького боксера. Раніше сторона британця розглядала варіант проведення бою проти камерунця Карлоса Таками, але його кандидатура була відкинута.

Якщо боксер з Німеччини відмовить Ф'юрі, тоді команді британця прийдеться шукати нового потенційного суперника.

"Так чи інакше, але Ф'юрі вийде в ринг 5-го грудня", – сказав Уоррен.

Хто такий Агіт Кабайел? 28-річний непереможний боксер з Німеччини, який у професіоналах провів 20 поєдинків, в тому числі у його доробку перемоги на Дереком Чісорою та українцем Андрієм Руденком. Агіт є чинним континентальним чемпіоном за версією WBA та колишній чемпіон Європи за версією EBU (2017/20).

Чому Ф'юрі не битиметься з Уайлдером?

У 2020 році Тайсон Ф'юрі та Деонтей Уайлдер мали провести свій третій поєдинок, який повинен був організований у грудні.

Але Уайлдер просив перенести поєдинок на 2021 рік. Тайсон відмовив Уайлдеру, тому невідомо, чи відбудеться їх третій бій.

Водночас у Ф'юрі є контракт на два поєдинки з Ентоні Джошуа у 2021 році. Повідомлялося, що Тайсон готовий битися з Джошуа вже у 2020 році.