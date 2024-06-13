Подготовка к реваншу началась: Фьюри вернулся к тренировкам и дерзко обратился к Усику

В ночь на 19 мая состоялся бой за звание первого абсолютного чемпиона мира в хевивейте в эпоху четырех поясов. За него соревновались до того непобедимые Александр Усик и Тайсон Фьюри.

В яркой битве победу одержал украинский боксер. После этого "Цыганский король" на некоторое время исчез из информационного поля и почти не выходил на связь.

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Фьюри собирается победить Усика

Накануне в сети появилось видео, где британец очень сильно напился в одном из баров Моркамба и буквально ползал на коленях. Некоторые из экспертов заявляли, что реванш может не состояться, а Джонни Нельсон предположил, что Тайсон Фьюри закончит карьеру и у него снова может начаться депрессия.

Однако с таким сценарием не согласился сам "Цыганский король". Он опубликовал видео из спортзала, в котором продемонстрировал серьезный настрой на победу и пообещал одолеть Александра Усика во втором поединке.

Слушайте! Я покорил все в боксе – титулы, рекорды, многое. Но мне никогда не приходилось возвращаться после проигрыша. 21 декабря в Эр-Рияде, в самом центре королевства, король вернет свой трон и станет абсолютным чемпионом. Усик, я иду за тобой! Готовьтесь к встрече с "Цыганским королем"! Путь к искуплению полностью мой. Я знаю, что мне делать, я видел свои недостатки и верю, что исправлюсь,

– написал Фьюри.

Смотрите видео с тренировки Тайсона Фьюри

Напомним, что в первом бою британец проиграл раздельным решением судей – 112:115, 114:113, 113:114. То поражение стало первым в карьере Тайсона Фьюри, который имел в своем активе 34 победы и 1 ничью.