Фьюри вернется ради чемпионского боя против победителя реванша Усик – Джошуа

Недавно Тайсон Фьюри неожиданно объявил об окончании карьеры. Однако в боксерском сообществе уверены, что Цыганский король блефует и вернется на ринг ради титулов.

Хирн: Я думаю, здесь дело в том, как его мотивировать

Промоутер Энтони Джошуа уверен, что в заявлении Тайсона Фьюри речь не идет о пенсии. Британскому боксеру просто нужно найти новую мотивацию, чтобы снова выйти на ринг.

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"Прежде всего уточним, что Фьюри не убежал на пенсию. Он получит звонок из WBC: "Вы действительно завершили карьеру и оставляете титул?" И он скажет: "Нет", – сказал представитель Энтони.

Эдди Хирн добавил, что такой мотивацией может стать поединок между Энтони Джошуа и Александром Усиком. "Цыганский король" мог бы подраться против победителя реванша за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе.

По мнению промоутера, Фьюри даже не может быть фаворитом этого противостояния. Хирн верит в то, что его подопечный возьмет реванш в Усик и выйдет на ринг против своего земляка из Великобритании.

Я думаю, здесь дело в том, как его смотивировать. И для этого ему нужен грандиозный поединок, и это будет бой за звание абсолютного чемпиона против победителя реванша Усик – Джошуа. Он точно должен рассмотреть этот вариант, ведь так он сможет закрепить себя в списке лучших боксеров в истории,

– рассказал Хирн.

Боксерский треугольный Фьюри – Усик – Джошуа