Чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBF Ентоні Джошуа налаштований у 2021 році провести бій з володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі. Заради бою з Ф'юрі британець Джошуа готовий пожертвувати титулом WBO, на який претендує Олександр Усик.

Ентоні Джошуа заявив, що серйозно налаштований провести бій з Ф'юрі у 2021 році. Про це повідомляє vRINGe.

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Відмовлюся від пояса

За словами британця, він зустрінеться з Ф'юрі навіть якщо доведеться відмовитися від бою з Усиком за титул.

Мені б не хотілося відмовлятися від того, що я завоював в бою. І мені не хочеться відмовлятися від пояса, адже звання абсолютного чемпіона світу – моя кінцева мета. Але якщо доведеться – так тому й бути. Я відмовлюся від пояса. Відмовлюся на час. А потім повернуся і знову ним заволодію,

– заявив Джошуа.

Ентоні вважає, що бій з Ф'юрі важливіший за звання абсолютного чемпіона світу. Джошуа стверджує, що зможе стати абсолютним чемпіоном світу і після бою з Ф'юрі.

"На цьому етапі кар'єри бій з Ф'юрі важливіше звання абсолюту. А потім я повернуся за титулом. Якщо, звичайно ж, мене не зобов'яжуть проводити новий обов'язковий захист. Адже не секрет, що в угоді з Ф'юрі буде пункт про обов'язковий реванш. Тобто мені доведеться побити його двічі поспіль. Це серйозні бої. Але я все одно відразу ж повернуся за своїм титулом", – зазначив британець.

На завершення Джошуа сказав, що поважає Усика та Ф'юрі, але не боїться потенційних суперників.

До уваги. Усик – офіційний претендент на титул WBO. Уже в наступному бою українець повинен битися за титул. Наразі не відомо, чи буде суперником Усика саме Джошуа. Сторони боксерів ведуть перемовини.