Ф'юрі важливіший: Джошуа обіцяє відмовитися від бою з Усиком за титул
Чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBF Ентоні Джошуа налаштований у 2021 році провести бій з володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі. Заради бою з Ф'юрі британець Джошуа готовий пожертвувати титулом WBO, на який претендує Олександр Усик.
Ентоні Джошуа заявив, що серйозно налаштований провести бій з Ф'юрі у 2021 році. Про це повідомляє vRINGe.
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Відмовлюся від пояса
За словами британця, він зустрінеться з Ф'юрі навіть якщо доведеться відмовитися від бою з Усиком за титул.
Мені б не хотілося відмовлятися від того, що я завоював в бою. І мені не хочеться відмовлятися від пояса, адже звання абсолютного чемпіона світу – моя кінцева мета. Але якщо доведеться – так тому й бути. Я відмовлюся від пояса. Відмовлюся на час. А потім повернуся і знову ним заволодію,
– заявив Джошуа.
Ентоні вважає, що бій з Ф'юрі важливіший за звання абсолютного чемпіона світу. Джошуа стверджує, що зможе стати абсолютним чемпіоном світу і після бою з Ф'юрі.
"На цьому етапі кар'єри бій з Ф'юрі важливіше звання абсолюту. А потім я повернуся за титулом. Якщо, звичайно ж, мене не зобов'яжуть проводити новий обов'язковий захист. Адже не секрет, що в угоді з Ф'юрі буде пункт про обов'язковий реванш. Тобто мені доведеться побити його двічі поспіль. Це серйозні бої. Але я все одно відразу ж повернуся за своїм титулом", – зазначив британець.
На завершення Джошуа сказав, що поважає Усика та Ф'юрі, але не боїться потенційних суперників.
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