Легендарный боксер раскрыл причины поражения Фьюри от Усика в бою за абсолютное чемпионство

На арабской земле в Эр-Рияде состоялся исторический поединок бокса Усик – Фьюри в ночь с 18 на 19 мая. Карл Фроч тоже поделился комментарием относительно боя.

В главном 12-раундовом поединке чемпион мира по версии WBA, WBO, IBF в супертяжелом весе Александр Усик провел бой против обладателя пояса WBC Тайсона Фьюри. Украинский боксер одержал блестящую победу раздельным решением судей и стал абсолютным чемпионом в хевивейте.

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Фроч о поражении Фьюри от Усика

Бывший чемпион мира, а ныне комментатор, британец Карл Фроч заявил, из-за кого Фьюри проиграл этот бой. Экс-чемпион Карл Фроч обвинил в поражении Фьюри отца боксера.

Вмешательство Джона Фьюри в угол Тайсона могло стать решающим фактором между победой и поражением. Его тренер Шугар-Хилл знает все о боксе, он пытался дать ему указания. Как Тайсон может сосредоточиться на словах Шугар-Хилла и выполнять эти указания, когда Джон Фьюри кричит ему на ухо и говорит разную чушь через канаты? Это невозможно. Вы не можете слушать двух людей одновременно. В этом могла быть разница между победой и поражением в ближнем бою. Это вмешательство в углу могло стоить Тайсону боя.

– отметил Фроч.

Кто такой Карл Фроч

Чемпион мира в среднем весе по версии (WBC 2008-2010, 2010-2011, по версии IBF 2012-2015, по версии WBA 2013-2015).

Карл Фроч провел 96 боев, одержал 88 побед. На его счету 8 поражений.

31 мая 2014 года состоялся бой-реванш между Гроувзом и чемпионом мира по версиям WBA и IBF Карлом Фрочем. В восьмом раунде Фроч нокаутировал Гроувза, после чего бой завершился. Это действительно был последний бой Фроча.

Главное о бое Усик – Фьюри

В 9 раунде, бой закончился нокаутом Фьюри. Усик стал первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе за 25 лет. Он провел 22 поединка в профессиональной карьере и не потерпел ни одного поражения. После боя Фьюри заявил, что недоволен решением судей, а также сообщил, что готов провести бой – реванш, который может состояться в октябре.

После боя Усик отправился в больницу с подозрением на перелом челюсти. Подозрения перелома не подтвердились. Тайсон Фьюри после боя предложил Усику провести отпуск с семьей в Украине. Также он пригласил Усика к себе в Великобританию.