37-летний украинский боксер Александр Усик навсегда вписал свое имя в историю бокса, став первым за 25 лет абсолютным чемпионом мира в хевивейте, а также первым боксером, который объединил аж четыре самых престижных пояса.

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Андре Розье рассказал, что нужно Фьюри для победы в реванше с Усиком

После поражения Тайсон Фьюри потребовал реванша. По мнению известного американского тренера Андре Розье, "Цыганский король" способен победить Усика, если лучше подготовится к поединку.

"В реванше для Тайсона все зависит от того, вернется ли он к пересмотру плана на бой. Он должен был больше давить на Усика, а взамен отступал, будто был меньше него – вот это меня больше всего удивило.

Возможно, Фьюри сделал недостаточно, чтобы подготовиться к поединку. Но нельзя играть в игры", – сказал Розье.

Напомним, в ночь с 18 на 19 мая Александр Усик раздельным решением судей победил британца Тайсона Фьюри в поединке за все пояса супертяжелого веса. "Цыганский король" жаждет реванша, на который украинец ответил согласием.